Sie waren sechs bis acht Meter groß: Mehrere Bäume von Grundstück geklaut

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, haben Unbekannte zwischen 12 Uhr am 3. Februar und 8 Uhr am 5. März in einem Grundstück in der Ernst-Thälmann-Straße (gegenüber Hausnummer 188) fünf Bäume gefällt. Die Bäume waren jeweils sechs bis acht Meter hoch. Das Grundstück war ungesichert.

Bei den Bäumen handelt es sich um eine Buche, eine Esche, eine Hainbuche, eine Kastanie und eine Weide. Der Wert des geklauten Holzes wurde auf 1500 Euro geschätzt.

"Der Tatzeitraum kann nicht genau eingegrenzt werden und könnte bis Anfang Februar zurückreichen", so ein Polizeisprecher.

Es werden Zeugen gesucht, die im genannten Zeitraum etwas von den Fällarbeiten mitbekommen haben. "Wer kann Hinweise auf die unbekannten Täter oder auf Fahrzeuge geben, mit denen sie unterwegs waren?", fragt die Polizei.