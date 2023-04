Sparkassen-Leiterin übernimmt beliebten sächsischen Feinkostladen

Zwickau - Dein Feinkostladen am Oberplanitzer Markt in Zwickau hat eine Zukunft!

Sophie Lindner (36), die neue Chefin des Feinkostladens, zeigt eine Cateringplatte mit verschiedenen Wurst- und Käsesorten. © Kristin Schmidt

Käse von Bergbauern aus Tirol, Schinken aus den Pyrenäen, Desserts aus Frankreich, Lakritz aus Dänemark, selbstgemachte Brotaufstriche, Antipasti: "Feinkost Dreißig" ist Zwickaus alteingesessenes Feinkostgeschäft. Nun hat der Laden am Oberplanitzer Markt eine neue Inhaberin bekommen.

Christiane Dreißig (64) gibt die Leitung an Sophie Lindner (36) ab. Sie ist froh, nach langer Suche endlich eine Nachfolgerin gefunden zu haben. "Ein bisschen Wehmut ist schon dabei - sicher. Der Laden hier war so was wie mein Lebenswerk", sagt Christiane Dreißig.

"Im März 1989 fing alles an. Ich hing meinen Beruf als Buchhalterin an den Nagel, übernahm das ehemalige HO-Geschäft und krempelte alles um. Catering gehörte schon von Anfang an dazu. Die Spezialisierung auf Delikatessen kam erst nach der Wende."