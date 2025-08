Polizeihubschrauber über Zwickau: Geldautomat gesprengt, ein Täter auf der Flucht

In Zwickau wurde ein Geldautomat gesprengt. Zwei Tatverdächtige konnten bereits gestellt werden.

Von Fabian Windrich, Stella Kreuzer

Zwickau - Filmreife Szenen in Zwickau am frühen Samstagmorgen! Drei Männer jagten offenbar einen Geldautomaten in einer Bankfiliale in die Luft. Als die Täter die Flucht ergriffen, stellte sich ihnen die Polizei in den Weg - zwei Verdächtige konnten geschnappt werden. Der dritte mutmaßliche Automatensprenger ist noch auf der Flucht.

Ein Supermarkt Parkplatz: Hier schnappten die Beamten zwei der Täter. Der Bereich wurde abgesperrt. © Zusatz: NEWS5 / Stephan Fricke Ein fürchterlicher Knall schreckte die Anwohner an der Jacob-Leupold-Straße gegen 3.30 Uhr aus dem Schlaf. Schnell wurde klar: Bis dato unbekannte Täter hatten es auf einen Geldautomaten in einer Bankfiliale abgesehen. Nach der Sprengung setzten sich die Gangster in ihr Fluchtauto und drückten aufs Gas. Gleichzeitig waren bereits zivile Kräfte der Polizei vor Ort, sie stoppten den hochmotorisierten BMW der Täter. Dabei krachte es gewaltig: Laut Polizei wurden die beiden zivilen Polizeifahrzeuge sowie das Fluchtauto beschädigt. Vor Ort nahmen die Beamten zwei Niederländer (25, 27) fest. Der dritte mutmaßliche Täter konnte entkommen und ist derzeit auf der Flucht. "Er trug dunkle Kleidung und eine Sturmhaube", so eine Polizeisprecherin. Um den Mann zu schnappen, kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz - allerdings ohne Erfolg.

Für Aufsehen sorgte in der Nacht zu Samstag ein Polizeihubschraubereinsatz in Zwickau. Dieser suchte nach dem dritten Täter (Symbolbild) © Silas Stein/dpa

Polizei sucht dritten Automatensprenger: Wer hat etwas beobachtet?