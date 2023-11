Staatsanwalt sicher: Asylbewerber wollte Mann die Kehle durchschneiden

Zwickau/Plauen - Es war ein Streit, der beinahe tödlich endete: Mohammad A. (23) soll am 7. Mai in Plauen (Vogtland) nach einer Auseinandersetzung zwischen arabischen und kurdischen Asylbewerbern ein Messer gezückt haben mit dem Ziel, seinem Opfer die Gurgel durchzuschneiden. Am Landgericht Zwickau startete am heutigen Montag der Prozess.