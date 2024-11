Stadtrat macht Weg frei: Zwickau bekommt moderne Ballsporthalle

Zwickau - Großer Jubel bei den Handballerinnen in Zwickau ! Der Stadtrat beschloss bei seiner Sitzung am gestrigen Freitag den Bau einer neuen Ballsporthalle. Diese soll allerdings nicht nur für die Handballerinnen der 1. Liga zur Verfügung stehen, sondern auch für den Schul- und Vereinssport.

Der Zwickauer Stadtrat machte am gestrigen Freitag den Weg frei für eine neue Ballsporthalle. © Uwe Meinhold

Seit Jahren wurde im Zwickauer Stadtrat über den Neubau einer Sporthalle diskutiert. Am gestrigen Freitag war es endlich so weit: Die überwiegende Mehrheit der Stadtrats-Mitglieder entschied sich für einen Bau der Halle an der Neuplanitzer Straße - trotz schwieriger Haushaltslage.

Insgesamt wird der Neubau rund 16,7 Millionen Euro kosten. Die Bauarbeiten sollen im 1. Quartal 2026 beginnen, 2027 soll die neue Halle fertig sein.

Geplant ist eine Spielfläche von 45 mal 27 Metern. Diese wird den Anforderungen des Schul- und Breitensports entsprechen. Zudem sollen 1500 Zuschauer in der neuen Halle Platz finden.

Auch drei Geräteräume, ein großer Lagerraum, eine Werkstatt für den Hallenwart sowie ein Lager für Verein und diverse Technikräume sind geplant.