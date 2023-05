Star-Tätowierer Randy Engelhard auf Europas erster schwimmender Tattoo-Convention

Welche Tattoo-Künstler noch auf der schwimmenden Convention vertreten sein werden, will TUI Cruises in Kürze bekannt geben.

"Randy Engelhard ist ein absoluter Ausnahmekünstler für realistische Tattoos in Farbe. Außerdem verbindet ihn eine 20-jährige Freundschaft mit Martin Siedler, Gründer von Wildcat, mit der wir, TUI Cruises, die Convention an Bord ausrichten", teilte der Veranstalter gegenüber TAG24 mit.

Erwartet werden bei der Convention rund 50 Tattoo-Künstler. Der Erste, der bekannt gegeben wurde: Randy Engelhard. Der 45-jährige Zwickauer ist unter anderem bekannt durch TV-Formate wie "Pain & Fame", "Horror-Tattoos" oder auch "Cover up. Wir retten dein Tattoo". Auch Stars wie Sophia Thomalla (33) waren schon in Zwickau und tragen die Kunst des 45-Jährigen auf der Haut.

Eine Tattoo-Convention auf einem Schiff: Die 5-tägige Reise im Mai kommenden Jahres führt über Rotterdam und Dover. © TUI Cruises

Auf so einer Convention darf natürlich auch Musik nicht fehlen, Acts wie "Knorkator" und die US-amerikanische Hardcore-Band "Sick of It All" (SOIA) wurden bereits angekündigt.

Was erwartet die Gäste also auf diesem Event? "Es ist eigentlich sehr viel ums Tattoo- und Rockbusiness geboten. Und ich denke, das wird eine unvergessliche Woche", so Engelhard.

Er sei selbst schon sehr gespannt auf das Projekt, wie der Trailer verrät. Musik, Tattoos, die Tätowierer plus das Urlaubsfeeling geben insgesamt ein interessantes Paket ab.

Die 5-tägige Reise findet vom 6. bis 11. Mai 2024 statt und führt von Bremerhaven aus mit zwei Seetagen über Rotterdam und Dover zurück nach Bremerhaven.

Ein wenig Geduld brauchen alle Fans der Körperkunst allerdings noch. Sobald aber alle Tattoo-Artists auf der Webseite von Mein Schiff veröffentlicht sind, könnt Ihr Euch einen verbindlichen Termin sichern. Dort findet Ihr auch Infos zu Buchung und Preisen.