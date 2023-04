20.04.2023 07:11 634 Suff-Fahrgast randaliert in Bus und zerstört Frontscheibe

In Limbach-Oberfrohna randalierte ein Suff-Fahrgast (48) am Mittwochmorgen in einem Bus. Er beleidigte den Busfahrer, schlug zudem die Frontscheibe ein.

Von Fabian Windrich

Limbach-Oberfrohna - Heftiger Ausraster in einem Bus in Limbach-Oberfrohna! Ein Suff-Fahrgast (48) sorgte am Mittwochmorgen für Aufregung. Die Polizei ermittelt gegen einen Suff-Fahrgast (48), der am Mittwochmorgen in einem Bus randalierte. (Symbolbild) © 123rf/foottoo Der 48-Jährige beschimpfte gegen 6.10 Uhr völlig betrunken den Busfahrer, schlug dann gegen die Frontscheibe, die daraufhin zersprang. Schnell eilte die Polizei in die Straße des Friedens, wo der Bus stand. Der Fahrgast wurde vorläufig festgenommen. "Er war mit einem Atemalkoholwert von 1,76 Promille stark alkoholisiert", so ein Polizeisprecher. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der Estländer wieder entlassen. Gegen ihn laufen nun die Ermittlungen wegen Beleidigung und Sachbeschädigung. Die Reparatur der Frontscheibe wird etwa 3000 Euro kosten.

