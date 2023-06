Nach Automatensprengung: "Ich filmte die Bankräuber bei der Arbeit"

Limbach-Oberfrohna - Wie im Actionfilm: Eine Gruppe von Bankräubern sprengte am Mittwochmorgen einen Geldautomaten in der Hechinger Straße in Limbach-Oberfrohna (Landkreis Zwickau). Nach einer Verfolgungsjagd verlor die Polizei das Trio. Dustin Tornow (17) filmte mit seiner Handy-Kamera die letzten Momente des Coups.