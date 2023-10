Verdächtige Person löst Polizeieinsatz in Glauchau aus: Überraschende Wendung!

Glauchau - Polizeieinsatz am Donnerstag in Glauchau (Landkreis Zwickau in Sachsen) mit überraschender Wendung: Nachdem ein Zeuge einen bewaffneten Einbrecher gemeldet hatte, sperrte die Polizei zur Vorsicht mehrere Straßen ab. Am Ende kam raus: Der Einbrecher war ein zwölfjähriger Junge, der nur nach Hause wollte und seinen Wohnungsschlüssel vergessen hatte.