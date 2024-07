Verlaufen! Mann sucht vier Tage sein Bike am Sachsenring

Bernsdorf - Mon dieux, wo ist mein Motorrad? Eine unglaubliche Odyssee erlebte ein Schweizer Besucher (70) des MotoGP am Sachsenring . Er hatte sich verlaufen und suchte vier Tage lang nach seinem Bike samt Zelt.

Vier Tage suchte der Schweizer René S. (70) sein Motorrad samt Zelt. Mit Polizeihauptmeisterin Nancy Rösner fand er seine Sachen am Queckenberg. © Andreas Kretschel

René S. heißt der Pechvogel. Er kam Freitag auf seiner Kawasaki aus Genf, um das Motorradrennen live zu erleben. Sein Zelt baute er am Rand des Queckenbergs auf und lief zum Sachsenring.



Dort musste er das Gelände an einem anderen Ausgang verlassen. Der Schweizer wusste nicht, wo er war. Er spricht nur Französisch, kaum jemand verstand ihn. Vier Tage lang irrte René durch die Gegend, schlief im Freien.

Schließlich fand der Feldbesitzer das Motorrad und meldete es der Polizei. Die rief in der Schweiz und in den Krankenhäusern der Region an.

Dann fragte eine Bekannte von S. aus Genf per Mail alle Campingplätze ab, ob irgendwo die Kawasaki von René stehe. So erfuhr der verirrte Schweizer am heutigen Dienstag, wo er suchen musste.