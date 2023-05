Vermisste Rentnerin aus Zwickau ist wieder da

Entwarnung! Wie die Polizei am Donnerstagnachmittag mitteilt, wurde die vermisste Rentnerin aufgefunden. "Sie ist nach ersten Erkenntnissen wohlauf, wird aber vorsorglich dem Rettungsdienst vorgestellt", heißt es.

Die vermisste Rentnerin aus Zwickau ist wieder aufgetaucht. © 123rf/fotohenk, Polizei

Laut Polizei wurde die 79-Jährige letztmalig in der Nacht in einer Einrichtung für betreutes Wohnen an der Äußeren Plauenschen Straße gesehen. Vermutlich verließ sie zwischen 8.15 und 8.45 Uhr das Gebäude, ist seitdem verschwunden.

"Es ist nicht ausgeschlossen, dass sich die Vermisste in einem hilflosen Zustand befindet", so ein Polizeisprecher.



Nun braucht die Polizei Eure Hilfe: Habt Ihr die Vermisste gesehen? Wenn ja, dann meldet Euch beim Polizeirevier in Zwickau unter der Nummer 0375/44580.