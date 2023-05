Vermisstensuche endet tragisch: Frau im Landkreis Zwickau tot aufgefunden

Wildenfels - Am Sonntagabend verschwand eine Rentnerin (71) aus Wildenfels (Landkreis Zwickau ). Am Montagabend dann die traurige Gewissheit: Die Vermisste ist tot.

Die Polizei suchte am Montag nach einer Rentnerin (71) aus Wildenfels. Am Abend konnte die Polizei nur noch ihre Leiche bergen. (Symbolbild) © 123rf/foottoo

Die Rentnerin verließ am Sonntagabend gegen 20.30 Uhr ihr Wohnhaus - seitdem fehlte von ihr jede Spur.

Am Montagabend teilte die Polizei auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit, dass die 71-Jährige tot am Schloss in Wildenfels gefunden wurde.

Nähere Angaben machte die Polizei vorerst nicht.