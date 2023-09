Verrückter Vorfall im Landkreis Zwickau: Ladendieb schlägt Ladendieb

Werdau - Verrückt! In einem Einkaufsmarkt in Werdau (Landkreis Zwickau ) schlug ein Ladendieb (45) auf einen weiteren Ladendieb (56) ein.

Die Polizei schnappte am Mittwoch zwei Ladendiebe (45, 56) in Werdau (Landkreis Zwickau). (Symbolbild) © 123rf/heiko119

Das Ganze geschah am vergangenen Mittwoch gegen 15.30 Uhr in einem Geschäft an der Uhlandstraße.



Der 45-Jährige zog dem 56-Jährigen eine Flasche über den Kopf. Der Mann erlitt dadurch eine Platzwunde und musste behandelt werden. Warum es zu dieser Attacke kam, ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Polizei schaute sich anschließend die Videoüberwachung an und fand heraus, "dass sowohl der 45-Jährige als auch der 56-Jährige zuvor Lebensmittel aus dem Markt entwendet hatten."