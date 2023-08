Video-Gipfeltreffen zwischen Porno, Western und Horror

Lichtenstein - Noch bis Sonntag läuft das Kunstfestival "Begehungen" im Palais Lichtenstein (ehemals Daetz Centrum). Ein Highlight der Schau "et cetera pp" ist eine nachgestellte Videothek des Künstlers Thorsten Wagner (45). Grund genug für den letzten echten Videothekar der Stadt, Bernd Frömmig (62), den Kunst-Kollegen zu besuchen.

Thorsten Wagner aus Hamburg/Rodalben mit seiner Videothek auf dem Kunstfestival "Begehungen". © Sven Gleisberg

Frömmig hatte sein Lichtensteiner Video-Center 1990 eröffnet und vorigen Dezember geschlossen - zugunsten einer Mini-Kneipe. Am Wochenende machte er sich auf zum "Gipfeltreffen der Videothekare", brachte zwei Raritäten mit: die Horrorfilme "Tanz der Teufel, 1 und 2" - bis 2016 in Deutschland verboten.



Thorsten Wagner in seiner Videothek "Sojuz Apollo" kannte die Streifen "natürlich". Er brachte Bernd Frömmig mit seinen "alten Schinken" aus dem Westen zum Staunen: Bud Spencer und Terence Hill, Schulmädchen-Reports - "Erotik durften wir in der echten Videothek nur an Erwachsene verleihen, auf den ,Begehungen' herrscht künstlerische Freiheit".

Der Kunst-Videothekar war begeistert über das Treffen und den filmischen Austausch: "Als junger Mann war ich sofort Kunde in Videotheken, während mein Kollege Frömmig seine Film-Begeisterung zum Beruf machte."