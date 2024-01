11.01.2024 12:05 2.195 Vollsperrung nach Crash auf S255 im Landkreis Zwickau

Am Donnerstag kam es auf der S255 in Höhe der Autobahnauffahrt zur A72 zu einem Unfall an der Ampel. Die S255 musste voll gesperrt werden.

Von Claudia Ziems

Hartenstein - Unfall auf der S255 bei Hartenstein (Landkreis Zwickau)! Auf der S255 krachten ein VW und ein Ford zusammen. © Andreas Kretschel Gegen 10.10 Uhr kam es am Donnerstag auf der S255 in Höhe der Autobahnauffahrt zur A72 zu einem Unfall an der Ampel. Hier krachten aus noch unklarer Ursache ein VW und ein Ford zusammen. Nach Angaben von vor Ort sicherten Bauern, die zur Demonstration anwesend waren, gemeinsam mit der Polizei sofort die Einsatzstelle. Zwickau Zwickauer Polizei zu Protest-Montag: Keine unnötigen Fahrten unternehmen! Feuerwehren aus Hartenstein und Thierfeld kamen zum Einsatz, um auslaufende Betriebsmittel zu binden, den Brandschutz sicherzustellen und Batterien abzuklemmen. Nach ersten Informationen wurden zwei Personen verletzt.

Feuerwehren kamen zum Einsatz, um unter anderem auslaufende Betriebsmittel zu binden. © Niko Mutschmann Ein Rettungshubschrauber war auch im Einsatz. Die S255 musste kurzzeitig voll gesperrt werden.

Titelfoto: Niko Mutschmann