Wann wird diese alte Brücke in Zwickau endlich erneuert?

Zwickau - Die alte Cainsdorfer Brücke an der B93 in Zwickau ist gelinde gesagt in die Jahre gekommen. Laster dürfen schon lange nicht mehr darüber fahren, für Autos gilt Schrittgeschwindigkeit. Seit 1998 plant das Rathaus, das vollkommen verrostete Bauwerk aus den dreißiger Jahren zu erneuern. Jetzt kommt endlich Bewegung in das Projekt.