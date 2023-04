War es Brandstiftung? Mehrere Feuer in Kleingartenanlage

Zwickau - Hat es in Zwickau ein Brandstifter auf Gartenlauben abgesehen? In den vergangenen Tagen gab es mehrere Brände in der Kleingartenanlage "Nord-West".

Am Donnerstagnachmittag brannten in der Zwickauer Kleingartenanlage "Nord-West" zwei Lauben. © Mike Müller

Die Feuerwehr musste am Donnerstag gegen 15 Uhr zu der Anlage an der Geschwister-Scholl-Straße ausrücken. Aus bislang ungeklärter Ursache standen gleich zwei Lauben in Flammen.

Der Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht und schließlich gelöscht werden. Neben der Zwickauer Berufsfeuerwehr war auch die Freiwillige Feuerwehr Marienthal im Einsatz.

Die Kriminaltechnik hat nun die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Wie hoch der entstandene Schaden ist, steht noch nicht fest.

Es werden Zeugen gesucht, die etwas gesehen haben. Hinweise nimmt das Polizeirevier in Zwickau unter Telefon 0375/44580 entgegen.

Erst an den Ostertagen hatte es in einer Laube der Kleingartenanlage einen Brand gegeben. Wie die Polizei berichtete, waren Unbekannte zwischen Karfreitag und Ostermontag in eine der Lauben eingebrochen und hatten im Inneren ein Feuer entfacht, was sie aber selbst wieder gelöscht haben.