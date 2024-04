Warum dieser Sachse mit seinem Trabi auf Tour ist

Udo Friedrich (heute 53, l.) im Jahr 1990 während der Produktion im Karosseriewerk Meerane. © privat

Alles begann im Jahr 1986: Udo Friedrich kam durch einen Ferienjob zu den Karosseriewerken Meerane (Landkreis Zwickau). "Der Karosseriebau in Meerane hat eine lange Tradition", so der 53-Jährige. Bereits 1906 startete die Produktion von Karosserien durch die Firma Hornig & Co.

1947 wurde die Firma ein Volkseigener Betrieb und dem Industrieverband Fahrzeugbau (IFA) unterstellt. 1958 startete die Trabi-Produktion. Die Karosserien für den Trabant 601 Universal wurden dort produziert und dann nach Zwickau geliefert zur Endfertigung. Nach der Wende endete dann die Ära des Karosseriebaus in Meerane.

"Pro Tag stellten wir in zwei Schichten 122 Karosserien her", so Friedrich, der 1987 seine Ausbildung zum Karosseriebauer in Meerane anfing. 1989 schloss er diese ab. Nach der Wende fing er bei VW (damals noch Sächsische Automobilbau GmbH) in Zwickau an und blieb dem Automobilbau bis heute treu.

"Jeder Kombi des 601er-Trabis ist in Meerane geboren", so der 53-Jährige.