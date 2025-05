Irre! Baumarkt-Dieb fährt beinahe Mitarbeiter um

Werdau - Was für ein Irrsinn! Ein Mann (68) klaute am Mittwoch eine Blumenampel aus einem Baumarkt in Werdau (Landkreis Zwickau ). Ein Mitarbeiter (53) beobachtete dies und stellte sich dem Dieb in den Weg. Dieser fuhr anschließend beinahe den Angestellten mit seinem Auto um.

Alles in Kürze

Die Polizei ermittelt derzeit gegen einen Rentner (68), der in einem Baumarkt in Werdau (Landkreis Zwickau) klaute und anschließend beinahe einen Mitarbeiter umfuhr. (Symbolfoto) © 123RF/angelarohde

Das Ganze spielte sich laut Polizei gegen 11.40 Uhr in einem Baumarkt in der Uferstraße ab. Der 68-jährige Deutsche hatte dort eine sogenannte Blumenampel (Wert: etwa 22 Euro) im Blick, ein hängender Blumentopf, der an Decken oder Wänden angebracht wird.

Dieser gefiel dem Rentner offenbar so gut, dass er ihn mitnahm - allerdings ohne zu bezahlen. Anschließend setzte er sich in seinen Mercedes.



Ein 53-jähriger Mitarbeiter beobachtete dies und wollte den Dieb an seiner Flucht hindern - er stellte sich vor seinen Wagen.

"Der 68-Jährige legte daraufhin den Vorwärtsgang ein und fuhr los. Der Baumarktangestellte konnte nur durch einen Sprung zur Seite einer Kollision entgehen und der Mann flüchtete", heißt es von der Polizei.