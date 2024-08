Würgeschlange gefunden: Was macht diese Python am Hintereingang eines Hauses?

Glauchau - Es muss wohl ein kleiner Schock für einen Mann in Glauchau (Landkreis Zwickau ) gewesen sein: Hinter einem Haus sah er am heutigen Dienstagvormittag eine Königspython! Umgehend alarmierte er die Polizei . Nun suchen die Beamten nach dem Besitzer der Würgeschlange.

Diese Königspython wurde in Glauchau gefunden. Die Polizei sucht den Besitzer. © Polizei

Gegen 11.20 Uhr sah der Mann am Hintereingang eines Hauses in der Straße "Am Sportpark" eine etwa ein Meter große Schlange. Er traute seinen Augen kaum - die Schlange lag seelenruhig vor ihm.

Beim genaueren Betrachten fiel ihm auf, dass es sich wohl nicht um eine heimische Art handelt. Daher alarmierte er die Polizei.

"Die eingesetzten Beamten hoben das Tier behutsam in einen Korb", erklärt eine Polizeisprecherin - nun läuft sie Suche nach dem Besitzer.

Bei der Schlange handelt es sich wohl um eine schwarz-braune Königspython. Die Königspython ist eine Würgeschlange und damit ungiftig.