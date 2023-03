30.03.2023 15:50 Zigaretten in Tankstelle geklaut: Mann muss in den Knast!

Am Mittwoch ging es für zwei Männer aus Glauchau (Landkreis Zwickau) in den Knast! Zuvor hatte einer der Männer in einer Tankstelle Zigaretten geklaut.

Glauchau - Gleich für zwei Männer aus Glauchau (Landkreis Zwickau) ging es am Mittwoch in den Knast! Nach einem Diebstahl in einer Tankstelle ging es für einen Mann (29) direkt in den Knast! (Symbolbild) © Silas Stein/dpa Gegen 7 Uhr stahl ein 29-Jähriger aus einer Tankstelle an der Hochuferstraße E-Zigaretten im Wert von knapp 36 Euro. Danach flüchtete der Tunesier auf eine Toilette im Gebäude und schloss sich dort ein. Eine Angestellte bemerkte das und rief die Polizei. "Bei einer anschließenden Durchsuchung konnten die eingesetzten Beamten sowohl das Diebesgut als auch weiße, kristalline Substanz und zwei Kleinkaliberpatronen aufgefunden werden", teilte die Polizei am Donnerstag mit. Zwickau Jugendliche beschallen Marktplatz mit Nazi-Song: Anzeige! Auch ein Drogentest verlief positiv. Der Mann wurde festgenommen. In einem beschleunigten Verfahren wurde er zu sechs Monaten ohne Bewährung verurteilt und direkt in die JVA nach Zwickau gebracht. Glauchau: Polizei findet durch Zufall Diebesgut Ein 22-Jähriger, gegen den ein Haftbefehl vorlag, wanderte auch direkt in eine JVA. (Symbolbild) © 123RF/flynt Durch einen Zufall entdeckte die Polizei am Mittwoch in Glauchau eine Menge Diebesgut. Beamte wurden am Nachmittag zu einem Kellereinbruch in ein Mehrfamilienhaus an der Oststraße gerufen. Dort wurde ein Kellerabteil aufgebrochen, allerdings fehlte daraus nichts. Den Polizisten fiel allerdings ein offener Keller auf, in dem sich Fahrräder und Fahrradteile befanden. Zwickau Rekord-Versuch in Sachsen: Audi-Fans wollen weltgrößte Ringe stellen "Eines der Fahrräder war zur Fahndung ausgeschrieben. Nachdem der Eigentümer des Kellers ausfindig gemacht wurde, konnte dieser in seiner Wohnung angetroffen werden", heißt es von der Polizei weiter. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Durchsuchung bei dem 22-jährigen Deutschen an. Und auch dort wurden die Beamten fündig: Mehrere technische Kleingeräte, einen Trennschleifer und auch diverses Fahrradzubehör wurden sichergestellt. Nun muss geprüft werden, ob es sich bei den Sachen ebenfalls um Diebesgut handelt. In der Wohnung befand sich auch ein anderer 22-Jähriger, gegen den ein Haftbefehl vorlag. Der Deutsche wurde in die JVA nach Zwickau gebracht.

