Zu aufregend? Senior und Polizist kollabieren bei Einsatz wegen Unfallflucht

Gersdorf - Das war wohl zu aufregend: Eine Unfallflucht bei Gersdorf (Landkreis Zwickau ) führte am Montag letztlich dazu, dass der Ausreißer (68) ins Krankenhaus musste. Am Ende war auch dem Polizisten (28) im Einsatz gar nicht wohl.

In Gersdorf klappte am Montagabend zunächst ein Verkehrssünder (68) und dann noch ein Polizist (28) zusammen. Beide wurden ärztlich betreut. © Andreas Kretschel

Es fing alles relativ harmlos an: Ein Verkehrssünder beschädigte mit seinem Auto einen VW, der an der Hauptstraße in Gersdorf abgestellt war - und entfernte sich vom Ort des Geschehens, ohne jemanden zu informieren.

Als die Ordnungshüter hinzugerufen wurden und Fahndungsmaßnahmen einleiteten, führte die Spur zu dem Übeltäter. Dieser gestand, den Sachschaden von circa 3000 Euro verursacht zu haben. So weit, so banal.

Doch dann lief der Routine-Einsatz ein bisschen aus dem Ruder: Als der Mann aufgefordert wurde, die Wagen-Zulassung zu holen, kam er nicht wieder. In einiger Entfernung wurde er plötzlich bewusstlos und stürzte gegen ein Geländer.

"Ein Passant machte die Beamten, die auf den Mann warteten, darauf aufmerksam", berichtet der Zwickauer Polizeisprecher Christian Schünemann (39).

Das war offensichtlich zu viel Aufregung für eine Montags-Schicht: Nachdem der Rettungsdienst informiert und Erste Hilfe geleistet wurde, erlitt ebenso ein Polizist Kreislaufprobleme. So musste auch er medizinisch versorgt werden.