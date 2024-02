Zuschauer stürmen Holiday On Ice in Zwickau

Zwickau - Mit einem Zuschauerrekord gastiert die Eisshow "Holiday On Ice" gerade in Zwickau. Bislang haben die Veranstalter nach eigenen Angaben mehr als 21.000 Karten verkauft. In dieser Saison feiert die Revue mit der Revue "No limits" 80-jähriges Bestehen und ist noch bis Sonntag in der Zwickauer Stadthalle.