Zwickau: Frau von Männergruppe bedroht, Staatsschutz ermittelt

Zwickau - Eine Frau (24) ist in der Zwickauer Innenstadt von einer Gruppe mehrerer junger Männer bedroht und eingeschüchtert worden.

Eine Frau wurde am Freitag in Zwickau von einer Männer-Gruppe bedroht. Die 24-Jährige rief die Polizei. (Symbolbild) © 123rf/heiko119

Ein politischer Hintergrund könne nicht ausgeschlossen werden, teilte die Polizei am Samstag mit. Daher ermittelt der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz.

Die Gruppe von rund zwölf Männern stand am Freitagmittag in der Nähe eines Standes der AfD und bemerkte am Rucksack der Frau, die auf der anderen Straßenseite stand, ein durchgestrichenes Hakenkreuz.

Daraufhin habe einer der Männer eine Drohgebärde gemacht, ein weiterer habe den Hitlergruß gezeigt.

Da die Gruppe den Angaben zufolge dann in Richtung der Frau laufen wollte, verließ sie den Ort und rief die Polizei.