Zwickau kauft vier neue Blitzer-Säulen

Der "Starenkasten" in Mosel ist vom Tausch nicht betroffen. © Uwe Meinhold

Vier alte "Starenkästen" wurden in den vergangenen Tagen abgebaut und durch moderne schwarze Säulen ("TraffiStar S350") ersetzt.

Grund: Der Hersteller bietet ab 2025 keinen Support mehr für die alten Blitzer. Deswegen hatte der zuständige Stadtrats-Ausschuss bereits im Sommer den Tausch beschlossen.

Ausgewechselt wurden die stationären Blitzer an der Wildenfelser Straße in Oberhohndorf, auf der B 93 am Citytunnel, an der Altenburger Straße in Oberrothenbach und an der Crimmitschauer Straße in Weißenborn.