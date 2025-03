Brutale Attacke: Mann ins Krankenhaus geprügelt

Zwickau - Einfach brutal! Ein Mann (55) wurde am Dienstagabend in Zwickau ins Krankenhaus geprügelt.

Ein 55-Jähriger wurde in Zwickau von zwei Männern attackiert. (Symbolbild) © Bildmontage: 123rf/Angela Rohde, 123rf/anawat

Laut Polizei ereignete sich die Attacke gegen 21 Uhr in der Katharinenstraße. Dort war der 55-Jährige mit zwei Männern (beide 22) in eine Auseinandersetzung geraten.



Anschließend schlugen die beiden auf den Mann ein. Er kam daraufhin in ein Krankenhaus.

"Die beiden 22-jährigen Deutschen konnten im Anschluss bekannt gemacht werden. Gegen sie wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt", heißt es von der Polizei.