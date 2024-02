Zwickau: Rentner bei Jogging-Runde von E-Scooter umgefahren

Zwickau - Während ein Rentner (73) am Montagvormittag in Zwickau joggte, wurde er von einem E-Scooter-Fahrer umgefahren.

Ein E-Scooter-Fahrer rempelte einen Rentner (73) in Zwickau um. © 123rf/fotohenk, 123rf/andreypopov

Das Ganze geschah gegen 10 Uhr im Ortsteil Weißenborn, wie die Polizei mitteilte. Der 73-Jährige war gerade an der Crimmitschauer Straße joggen, bog dann in einen Weg ein, der in die Richtung des Anton-Günther-Wegs führt.

Ein bislang unbekannter Mann fuhr mit einem E-Scooter an ihm vorbei und stieß ihn dabei um. Der Rentner wurde leicht verletzt. Nachdem er sich kurz gesammelt hatte, war der E-Scooter-Fahrer bereits weg.

So wurde der Unbekannte beschrieben: