Zwickauer Polizei zu Protest-Montag: Keine unnötigen Fahrten unternehmen!

Zwickau - Am Montag droht ein wahres Verkehrs-Chaos in Sachsen ! Grund dafür ist der angekündigte Bauern-Protest. Die Zwickauer Polizei bereitet sich auf zahlreiche Versammlungen vor und appelliert an alle Bürger: Keine unnötigen Fahrten unternehmen!

Bürger sollten sich über Medien und Behörden-Seiten informieren, heißt es. Für alle weiteren Anfragen hat die Zwickauer Polizei ein Bürgertelefon eingerichtet. Dieses wird am heutigen Samstag von 10.30 bis 18 Uhr, am Sonntag von 12 bis 20 Uhr und am Montag ab 5 Uhr unter der Nummer 0375/4282345 erreichbar sein.

Wie der Landkreis Zwickau mitteilt, sind für Montag und teilweise auch Dienstag massive Bauern-Proteste angekündigt. Zahlreiche Straßenblockaden sind zu befürchten.

"Das betrifft voraussichtlich alle Autobahnauf- und -abfahrten in Sachsen und auch wichtige Knotenpunkte an Hauptverkehrsstraßen in Städten sowie die Bundesstraßen in Sachsen", heißt es.

Die Blockaden sollen meist von 5 bis 17 Uhr bestehen, könnten sich aber auch auf den Dienstag ausweiten.

Die Folge: erhebliche Einschränkungen in allen Bereichen! Laut dem Landkreis muss in Schulen, in Kindergärten, im Gesundheitswesen, der Wirtschaft und auch im ÖPNV mit Behinderungen gerechnet werden.