Zwickauer Schwanenteich erstrahlt zum Schumann-Fest

Die Veranstalter Thomas Kießig (47), Angela Hofmann (62) und Thomas Synofzik (v.l.) mit Papierlaternen in einem Segelboot. © Uwe Meinhold

Am 16. Juni ab 18 Uhr leuchtet's in den ausgedehnten Parkanlagen. Neben 20 Ensembles tritt auch ein neuer Star am Jazzhimmel auf: die Plauener Jazz-Pianistin Johanna Summer (28).

Den Leiter des Robert-Schumann-Hauses, Thomas Synofzik (56), freut das besonders: "Mit ihrem ersten Album 'Schumann-Kaleidoskop' begeisterte Johanna Summer die internationale Jazz-Szene. Frei improvisatorisch lässt sie sich von Melodien des Zwickauer Komponisten Robert Schumann inspirieren und macht daraus genial coole Jazz-Musik."

Das Lichterfest in den Parkanlagen ist eines der Highlights des Schumann-Festes, welches jährlich veranstaltet wird. "Mit Einbruch der Dunkelheit erhält das Fest durch Illuminationen und Kerzenschein sein besonderes Flair", so Synofzik. Der Eintritt ist frei.