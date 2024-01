Zwischen Dresden und Glauchau: Orgelkonzert in der Regiobahn

Freiberg - Auf so einen Sound ist die Mitteldeutsche Regiobahn noch nie abgefahren! Wer ab Sonntagmittag mit dem Zug zwischen Dresden und Glauchau unterwegs ist, könnte von einem live gespielten Orgelkonzert überrascht werden.

Albrecht Koch (47) spielt zu Silbermanns Geburtstag im Zug auf einer kleinen Truhenorgel. © Uwe Meinhold

Der Organist des Freiberger Doms, Albrecht Koch (47), und sein Dresdner Kollege Sebastian Freitag (38) packen dafür eine vergleichsweise handliche Truhenorgel in einen Triebwagen und spielen auf Zuruf Werke von Bach.

Anlass für das außergewöhnliche Konzert ist der 341. Geburtstag des Orgelbaumeisters Gottfried Silbermann – und die heimliche Leidenschaft von Albrecht Koch: "Ich bin Eisenbahnfanatiker, fahre viel und gern mit dem Zug. Ich hatte die Idee, Musik irgendwo hinzutragen, wo man sie nicht erwartet."

Das Musikevent ist Teil des Kulturhauptstadt-Projektes Purple Path.

Bevor der Orgelzug 13.08 Uhr vom Dresdner Hauptbahnhof startet, gibt es 12 Uhr in der Dresdner Kathedrale ein 25-minütiges Auftaktkonzert. 13.50 Uhr machen die Organisten in Freiberg einen Zwischenstopp. 14.15 Uhr findet im Dom ein weiteres Konzert statt, bevor es 15.20 Uhr im RE3 in Richtung Glauchau weiter geht.