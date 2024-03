177. Ausbildungsreise: Schulschiff "Gorch Fock" sticht in See

Pünktlich zur Kieler Woche soll das Schiff wieder im Heimathafen eintreffen. (Archivbild) © Marcus Brandt/dpa

Die Bark startet mit ihrer Stammbesatzung zur 177. Auslandsausbildungsreise, wie die Marine im Vorfeld mitteilte.

115 Offizieranwärter und -anwärterinnen der Crew steigen erst im spanischen Hafen Gijon zu.

Die Reise soll das Segelschulschiff weiter in Richtung Tanger in Marokko und ins portugiesische Porto führen. In Porto soll ein Crewwechsel durchgeführt werden und weiterer Offiziersnachwuchs an Bord kommen.

Dabei sei geplant, dass auch Kadetten aus Frankreich, Ghana, Kamerun, Kolumbien, Senegal, Thailand und Togo an der Ausbildung auf der "Gorch Fock" teilnehmen.