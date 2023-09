05.09.2023 12:32 3,14 Promille: Frau droht auf Gleise zu stürzen und wird in Schutzhaft genommen

Am Bahnhof in Niebüll (Kreis Nordfriesland) drohte am Montagnachmittag eine stark betrunkene Frau (48) in die Gleise zu fallen.

Von Nora Petig

Niebüll - Am Bahnhof in Niebüll (Kreis Nordfriesland) drohte am Montagnachmittag eine stark betrunkene Frau (48) in die Gleise zu fallen. Mit 3,14 Promille kam die 48-Jährige in Schutzhaft. © Bundespolizeiinspektion Flensburg Gegen 16.45 Uhr fiel die 48-jährige Frau Beamten der Bundespolizei auf, hieß es jetzt in einer Mitteilung. Um eine Gefährdung auszuschließen, habe man die Frau in Schutzgewahrsam genommen. Von dort aus ging es den Angaben nach für sie ins Polizeirevier Niebüll. Ein dort durchgeführter Atemalkoholtest habe einen Promillewert von 3,14 ergeben. Bevor die 48-Jährige in die Gleise stürzen konnte, nahmen Beamte der Bundespolizei die Frau in Schutzhaft. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa Nach Rücksprache mit dem sozialpsychologischen Dienst sei sie schließlich in eine Fachklinik gebracht worden.



Titelfoto: Carsten Rehder/dpa