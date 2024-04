30.04.2024 17:46 29-Jährige entführt und vergewaltigt: Prozess gegen Danial A. läuft

Danial A. (27) soll eine 29-Jährige in Kiel entführt, misshandelt und vergewaltigt haben. Am Dienstag ist der Prozess gegen ihn in Kiel gestartet.

Kiel - Der Prozess läuft: Für die Geiselnahme einer 29-Jährigen und mehrerer Sexualdelikte muss sich seit Dienstag ein Mann vor dem Landgericht Kiel verantworten. Danial A. (27) soll eine 29-Jährige entführt, misshandelt und vergewaltigt haben. Am Dienstag ist der Prozess gegen ihn in Kiel gestartet. © Bildmontage: Polizeidirektion Neumünster Dem 27-jährigen Danial A. wirft die Staatsanwaltschaft vor, die Frau aus Rendsburg im September 2023 verschleppt und auf dem Gelände des ehemaligen Marinefliegergeschwaders 5 in Kiel-Holtenau festgehalten zu haben. Die Vorwürfe umfassen mehrere Vergewaltigungen, gefährliche Körperverletzungen und Verstöße gegen das Gewaltschutzgesetz. Zu Beginn der Hauptverhandlung beantragte der Anwalt der Nebenklage die Öffentlichkeit auszuschließen - zum Schutz seiner Mandantin. In der Hauptverhandlung würden schwere Sexualdelikte behandelt, das sei nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Schleswig-Holstein Arbeiten an Brücke auf A7 vorzeitig beendet: Autofahrer haben wieder freie Fahrt Nach kurzer Beratung entschied das Gericht unter Vorsitz von Richter Stephan Worpenberg, die Anklageschrift nur in Teilen öffentlich verlesen zu lassen. In der weiteren Hauptverhandlung wird die Öffentlichkeit bis zur Urteilsverkündung ausgeschlossen. Spezialkräfte der Polizei konnten die 29-Jährige aus der Geiselhaft befreien Die Polizei konnte die 29-Jährige im September auf dem Gelände des ehemaligen Marinefliegergeschwaders 5 in Kiel-Holtenau befreien. © Marcus Brandt/dpa Während der Geiselnahme im September 2023 war es dem Opfer schließlich gelungen, sich in einem Container zu verschanzen und von dort einen Notruf mit dem Handy abzusetzen. Die Polizei konnte das Signal orten und die Frau daraufhin befreien. Der Angeklagte wurde vor Ort festgenommen und ist seit dem 13. September 2023 in Untersuchungshaft. Schleswig-Holstein Rentnerstreit eskaliert und sorgt für Polizeieinsatz - 80-Jähriger verletzt Beamtin Für den Prozess vor dem Landgericht Kiel sind zehn Verhandlungstage vorgesehen. Ein Urteil könnte am 5. Juli fallen.

Titelfoto: Montage: Marcus Brandt/dpa, Polizei