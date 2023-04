45-Jährige durch Stichverletzungen zu Tode gekommen: Haftbefehl gegen Ehemann

Kiel - In Kiel haben die Behörden am Sonntagnachmittag einen 62-jährigen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, seine Ehefrau (45) getötet zu haben.

Der 62-Jährige wurde festgenommen und in ein Krankenhaus eingeliefert. Bisher war der Tatverdächtige noch nicht vernehmungsfähig. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa

Zuvor hatte eine Angehörige die Polizei informiert und den Verdacht geäußert, es könne in der von dem Ehepaar gemeinsam bewohnten Wohnung zu einer Gewalttat gekommen sein, teilte die Polizei Kiel und die Staatsanwaltschaft Kiel in einer gemeinsamen Presseerklärung am Montagvormittag mit.

Die alarmierten Beamten fanden in der Wohnung die leblose Frau vor und nahmen den 62-jährigen Tatverdächtigen fest. Er selbst habe schwere Verletzungen aufgewiesen und sei in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Vernommen werden konnte er noch nicht, hieß es weiter.

Am frühen Montagabend wurde bekannt gegeben, dass die 45-Jährige durch Stichverletzungen zu Tode gekommen war.

Ein Haftrichter habe am späten Montagnachmittag auf Antrag der Kieler Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen den 62 Jahre alten Mann erlassen.