02.03.2023 19:40 Amoklauf angekündigt? Kein Unterricht an zwei Schulen im Norden

Das Eric-Kandel-Gymnasium und die Gemeinschaftsschule Am Heimgarten in Ahrensburg bleiben am Freitag geschlossen. Der Grund sind offenbar Amokdrohungen.

Von Bastian Küsel

Ahrensburg - An zwei Schulen in Ahrensburg (Kreis Stormarn) findet am morgigen Freitag (3. März) kein Unterricht statt. Der Grund sind Gewalt- bzw. Amokdrohungen! Das Eric-Kandel-Gymnasium und die Gemeinschaftsschule Am Heimgarten in Ahrensburg bleiben am Freitag geschlossen. Der Grund sind offenbar Amokdrohungen. (Symbolfoto) © 123RF/majestix77 Auf der Website des Eric-Kandel-Gymnasiums heißt es: "Freitag, den 3.3.2023, findet die Schule nicht in Präsenz statt. Es kommt bitte KEINER in die Schule!" Die betroffenen Schülerinnen und Schüler sollen demnach Aufgaben über die Plattform iServ zur Verfügung gestellt bekommen. Auf der Homepage der zweiten betroffen Einrichtung, der Gemeinschaftsschule Am Heimgarten, ist etwas Ähnliches zu lesen: "Morgen fällt die Schule aufgrund einer weiteren Schmiererei aus." Schleswig-Holstein Autozug Sylt bekommt eigenen Radiosender Wie die Polizei bereits am Montag offiziell mitteilte, wurden in den vergangenen drei Wochen Schmierereien, mit denen mögliche Gewalttaten angedroht wurden, in einem Sanitärbereich entdeckt. Nach Informationen des "Hamburger Abendblatts" soll in einer Kritzelei auf einer Jungentoilette konkret mit einem Amoklauf gedroht worden sein. Dieser solle demnach während der Prüfungsphase stattfinden, die Ende März beginnt. "Konkrete, weitere Anhaltspunkte für eine bevorstehende Gefahr liegen der Polizei nicht vor", teilte Sandra Kilian, Sprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg, allerdings in der Pressemitteilung am Montag mit. Trotzdem bleiben die beiden Schulen am morgigen Freitag geschlossen.

