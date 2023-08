Insel-Pastorin Pamela Hansen findet alte Postkarte: "Kann nicht aufhören, zu weinen"

Beim Blick auf diese Zeilen wurde die Helgoländer Pastorin Pamela Hansen (50) von ihren Gefühlen übermannt. © Screenshot/Instagram/_rev_pam_ (Bildmontage)

Auf ihrem Instagram-Account teilte sie ihre Gedanken dazu und schrieb: "Es ist die Hölle!"

Sie habe soeben die letzten Steuerbelege für das vergangene Jahr zusammengesucht. Darunter fand sie auch die Rechnungen für die Bergung und den Transport des Leichnams ihres Mannes, der Einäscherung, der Bestattung und vieles mehr.

In einem der Ordner, in dem sie all die unschönen Belege abgeheftet hatte, fand sie zudem eine von Hand beschriebene Karte. "Lieblingspamela, wir wollten Dir ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Sonst weinst Du ja immer. Wir sind immer bei Dir. Die Kinder", stand dort an die Pastorin gerichtet.

Die Karte habe sie erhalten, als ihr "Wanderhemdbügler" - wie sie ihren Mann immer liebevoll nannte - im Koma gelegen hatte. "Auch jetzt passt sie wieder, weil ich nicht aufhören kann, zu weinen", schrieb Pamela Hansen. Doch sie betonte auch, dass ihr die aufmunternden Worte der Kinder Kraft geben würde. "Danke!", betonte sie in dem dennoch traurigen Post.

Und auch aus ihrer Community erhielt die 50-Jährige daraufhin viele unterstützende Worte. "Drück Dich ganz fest aus der Ferne", "Eine herzliche Umarmung", und "Kann ich voll verstehen", war unter anderem in den Kommentaren zu dem Post zu lesen.