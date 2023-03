18.03.2023 15:40 7.913 Leichenfund auf Sylt: Toter aus Auto identifiziert

Nach einem Hinweis haben Einsatzkräfte am Donnerstagvormittag auf Sylt eine Leiche in einem mit Löschschaum gefüllten Auto entdeckt. Die Ermittlungen dauern an.

Von Kevin Goonewardena

Westerland/Sylt - Nach einem Hinweis eines Spaziergängers am Donnerstagvormittag haben Einsatzkräfte auf Sylt eine Leiche in einem mit Löschschaum gefüllten Auto entdeckt. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zu der Standdauer des aufgefundenen Wagens machen? © Polizeidirektion Flensburg Ein Fußgänger hatte das verschlossene Fahrzeug des Fabrikats VW Passat am Donnerstag um kurz vor 10 Uhr auf einem Verbindungsweg/Feldweg zwischen der Süderstraße und der Lorens-de-Hahn Straße außerhalb der Ortschaft Westerland entdeckt. Im Innenraum des Fahrzeugs war nach Polizeiangaben offenbar der Inhalt eines Feuerlöschers entleert worden. Die Einsatzkräfte konnten nach Öffnen des Autos eine männliche Leiche bergen, deren Identität mittlerweile feststeht. Es handelt sich bei dem Toten um einen 38-jährigen Mann, der auf der Nordseeinsel gelebt und gearbeitet habe. Das gab die Polizei in einer Pressemitteilung am Freitagnachmittag bekannt. Schleswig-Holstein Ladendieb verletzt Mann mit Messer schwer, Polizei sucht Zeugen Sowohl die Leiche als auch das Fahrzeug wurden für die weitere Beweissicherung aufs Festland gebracht. Eine Obduktion des Toten soll noch am Freitag stattfinden. Die Polizei sucht dringend Zeugen Da der beschriebene Fußweg, an dem der Wagen mit der Leiche gefunden wurde, oft von Hundehaltern, Spaziergängern und Radfahrern genutzt wird, suchen die Ermittler Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Wahrnehmungen (Personen/Fahrzeuge/Geräusche) machen können. Außerdem bitten die Behörden um Hinweise: Seit wann hat der schwarze VW Passat auf dem Feldweg gestanden? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer der Polizei auf Sylt 04651/70470 zu melden.

Erstmeldung vom 17. März 2023 um 10.16 Uhr, zuletzt aktualisiert am 18. März 2023 um 15.40 Uhr

Titelfoto: Polizeidirektion Flensburg