Mann (30) will Streit schlichten, dann hört er einen Schuss

Die Polizei Kiel hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. (Symbolbild) © Josef Hildenbrand/dpa

Wie aus einer gemeinsamen Erklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel hervorgeht, kam es bereits am 5. Januar zu dem Vorfall am Skandinaviendamm in Höhe der Bushaltestelle Jütlandring.

Demnach soll das spätere Opfer dort gegen 20 Uhr eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern beobachtet und schlichtend eingegriffen haben.

Als der 30-Jährige später in Richtung Aalborgring davongegangen sei, habe er hinter sich Schussgeräusche wahrgenommen und schließlich eigene Verletzungen am Oberkörper festgestellt.

Der Mann konnte vom mutmaßlichen Tatort flüchten und begab sich selbständig in ein Krankenhaus, wo er notoperiert werden musste.