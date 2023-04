21.04.2023 11:41 Mann macht dicken Fund in "Zu-Verschenken-Kiste"

Ein Mann hat in Kiel in einer Kiste am Straßenrand einen überraschenden Fund gemacht. Nun ermittelt die Polizei.

Kiel – Da traute er wohl seinen Augen kaum: ein 22-Jähriger hat in Kiel einen großen Fund gemacht! In einem Buch auf der Straße machte der Mann (22) eine Entdeckung. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa Er blätterte neugierig in einem Buch aus einer "Zu-Verschenken-Kiste" am Straßenrand - und fand darin eine Menge Geld. Die Polizei sprach am Freitag von einem hohen dreistelligen Bargeldbetrag, den der 22 Jahre alte Finder am Mittwoch abgegeben habe. Nun suchen die Beamten den Eigentümer oder die Eigentümerin des Geldes und des englischsprachigen Buchs, dessen Handlung im 19. Jahrhundert spielt.

Titelfoto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa