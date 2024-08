01.08.2024 11:56 Nach Dach-Einsturz in Ratzeburg: Gebäude wird von Sicherheitsdienst bewacht

Nachdem in Ratzeburg am Dienstag das Dach eines Supermarktes teilweise eingestürzt war, dauern die Ermittlungen an.

Ratzeburg - Nachdem in Ratzeburg am Dienstag das Dach eines Supermarktes teilweise eingestürzt ist, dauern die Ermittlungen der Kriminalpolizei wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung und der Baugefährdung weiter an. Am Dienstag ist das Dach eines Supermarktes in Ratzeburg teilweise eingestürzt. Die Ermittlungen dauern an. © Daniel Bockwoldt/dpa Das Gebäude wurde bereits am Dienstag beschlagnahmt, teilte eine Polizeisprecherin am Donnerstagmorgen mit. Die Staatsanwaltschaft Lübeck habe ein Gutachten zur Ermittlung der Ursache des Dacheinsturzes angeordnet, heißt es weiter. Ein Sachverständiger wurde demnach bereits beauftragt und werde in Kürze mit seiner Arbeit beginnen. Schleswig-Holstein Nach Einsturz von Supermarktdach: Diese Frage ist noch offen Mit einem Ergebnis sei allerdings frühestens in einigen Wochen zu rechnen. Das Gebäude dürfe weiterhin aufgrund der Einsturzgefahr nicht betreten werden. Auch in der unmittelbaren Nähe bestehe Lebensgefahr, so die Sprecherin. "Das Gelände ist abgesperrt und wird durch einen Sicherheitsdienst bewacht."

Titelfoto: Daniel Bockwoldt/dpa