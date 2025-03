Nach Leichenfund auf Sylt: Behörden äußern Verdacht

In dem verschlossenen Auto, in dem der 38-Jährige tot gefunden wurde, wurde ein Feuerlöscher entleert. © Polizeidirektion Flensburg

Am 16. März 2023 hatte ein Spaziergänger auf einem Feldweg nahe dem Campingplatz in Westerland den 38-Jährigen tot in seinem Auto gefunden.

Der Mann hatte auf Sylt gelebt und gearbeitet. In dem verschlossenen Fahrzeug wurde ein Feuerlöscher entleert.

Mehrmals hatten Ermittler auf der Urlaubsinsel unter anderem nach dem Autoschlüssel, einem Handy sowie einem Feuerlöscher und einem möglichen Tatwerkzeug gesucht.

Kurz vor dem ersten Jahrestag hatten Polizei-Taucher aus Eutin im März 2024 in einem Tümpel in Wenningstedt unter anderem nach dem Autoschlüssel zu dem Wagen gesucht, wie ein Beamter der Mordkommission in Flensburg damals der dpa sagte. Mindestens die Hälfte des Teiches wurde dabei erfolglos abgesucht. Ermittlungen hatten demnach zu Hinweisen und sogenannten Beweismitteln im Teich geführt.