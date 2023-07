Punker-Protestcamp geht in die zweite Runde: "Sylt dem Pöbel!"

Sylt - Vor rund einem Jahr sorgte das 9-Euro-Ticket für ungewöhnliche Szenen auf der Nordseeinsel Sylt : Schon in wenigen Tagen soll sich das noch einmal wiederholen!

Von Montag an könnte es wieder voll werden auf Sylt. © Axel Heimken/dpa

Die Protestgruppe "Aktion Sylt" lädt zu dem Camp ein, das nun vom 24. Juli bis zum 20. August stattfinden soll.

"Hast du auch Sehnsucht? So muss das nicht bleiben. Es geht zurück nach Westerland!", heißt es dazu in einem Post auf Instagram. Das offiziell angemeldete Protestcamp befinde sich in diesem Jahr nördlich der Festwiese Tinnum, heißt es dort.

Das Programm sei noch offen und solle vor Ort von den Teilnehmenden gestaltet werden.

Doch der Grund für den Protest ist klar: "Wir richten unser Augenmerk auf die Spaltung der Gesellschaft." Demnach wolle man dagegen protestieren, dass den eigentlichen Insulanern mit dem Bau weiterer Luxusappartements der Wohnraum genommen werde.

"Die wahren Sylter leben teils am Festland, pendeln auf 'ihre' Insel, eine Wohnung dort können sie sich nicht mehr leisten", heißt es weiter.

Das Motto laute demnach: "Wohnraum denen, die ihn brauchen und Sylt dem Pöbel!"