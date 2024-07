30.07.2024 18:52 1.416 Supermarkt-Dach in Ratzeburg eingestürzt - Mindestens zwölf Verletzte

In Ratzeburg (Schleswig-Holstein) ist in der Möllner Straße am frühen Dienstagabend das Dach eines Supermarktes teilweise eingestürzt.

Von Nora Petig

Ratzeburg - In Ratzeburg (Schleswig-Holstein) ist in der Möllner Straße am frühen Dienstagabend das Dach eines Supermarkts teilweise eingestürzt. Gegen 17 Uhr ist das Dach des Supermarktes eingestürzt. © Daniel Bockwoldt/dpa Wie Polizeisprecherin Jacqueline Fischer auf TAG24-Nachfrage erklärte, ereignete sich der Vorfall gegen 17 Uhr. Insgesamt konnten bislang zwölf leicht verletzte Personen aus dem Supermarkt gerettet werden, die nach Angaben der Deutschen Presseagentur (DPA) teilweise in Krankenhäuser gebracht worden seien. Derzeit sei nicht klar, ob sich noch weitere Menschen in dem Gebäude befinden. Es gebe aber keine Vermisstenmeldungen, so Fischer. Die rund 100 Einsatzkräfte - darunter unter anderem Feuerwehrleute, Polizisten, Seelsorger und die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft - sind vor Ort, können zurzeit jedoch noch nicht das Gebäude betreten, da das Dach weiterhin stark einsturzgefährdet ist. (Stand: 18.38 Uhr) Rund 100 Einsatzkräfte seien derzeit vor Ort. © Daniel Bockwoldt/dpa Eine Luftaufnahme es Supermarktes zeigt deutlich das Ausmaß des Dacheinsturzes. Ob sich derzeit noch Menschen in dem Gebäude befinden sei unklar. Vermisst werde aber niemand. © Christoph Seemann/Hamburg News Es werde aber mit einer Drohne nach Wärmesignaturen unter den Trümmern gesucht, berichtet die DPA.

Weitere Hintergründe zur Ursache des Einsturzes waren zunächst nicht bekannt.

