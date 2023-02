Vermisste 42-Jährige tot aufgefunden: Angehöriger in U-Haft

Rendsburg - Am Samstag fanden Spaziergänger in der Feldmark bei Klein Bennebek (Kreis Schleswig-Flensburg) einen Leichnam. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft erklärten, handelte es sich bei der Toten um eine seit dem 1. Februar vermisste 42-jährige Rendsburgerin .

Die gemeinsamen Ermittlungen der Kieler Mordkommission und Staatsanwaltschaft dauern an. (Symbolbild) © Patrick Seeger/dpa

Die Frau dürfte gewaltsam zu Tode gekommen sein, hieß es am Sonntag in einer Mitteilung. Die Maßnahmen am Fundort dauerten bis in die Nacht an.

Noch am Samstagnachmittag hätten Polizeibeamte einen Tatverdächtigen in Rendsburg festgenommen.



Der 60-jährige Angehörige der Frau befand sich zunächst in Polizeigewahrsam.

Die rechtsmedizinische Untersuchung des Opfers habe am Sonntagvormittag stattgefunden. "Demnach ist sie durch Stichverletzungen zu Tode gekommen. Angaben zum Tatzeitpunkt können derzeit noch nicht gemacht werden. Die Untersuchungen hierzu dauern an", hieß es am Abend.

Eine Haftrichterin am Kieler Amtsgericht habe auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel Untersuchungshaftbefehl wegen Mordes gegen den Tatverdächtigen erlassen.

Erkenntnisse zu den Hintergründen beziehungsweise Motiven der Tat lägen noch nicht vor.