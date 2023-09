Versuchter Mord? Jugendlicher sticht auf 40-Jährigen ein

Die Kriminalpolizei Rendsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. © Carsten Rehder/dpa

Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Neumünster am Sonntag mitteilte, hielt sich der 40-Jährige gegen 21.45 Uhr am Freitagabend mit zwei Jugendlichen im Rendsburger Parkhaus in der Straße "Am Gymnasium 4" auf, als einer der beiden aus noch unbekannten Gründen den Mann durch einen Messerstich lebensgefährlich verletzte.

Der 40-Jährige musste notoperiert werden und schwebt aktuell nicht mehr in Lebensgefahr. Passanten hatten die Wunde bis zum Eintreffen der Rettungskräfte erstversorgt.

Die beiden Tatverdächtigen flüchteten nach der Tat über den Hans-Heinrich-Beisenkötter-Platz in Richtung ZOB/Bahnhof, so die Polizei.

Die Kriminalpolizei Rendsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und geht von einem versuchtem Tötungsdelikt aus. Mehr Informationen dürften zum aktuellen Zeitpunkt nicht erteilt werden, so ein Sprecher auf TAG24-Nachfrage.