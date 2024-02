15.02.2024 13:34 Wichtige Brücke über die Elbe nach Hangrutsch gesperrt

An der B209 in Lauenburg gab es einen Hangrutsch. Die Bundesstraße wurde am Donnerstag vorübergehend gesperrt.

Lauenburg - Nach einem Hangrutsch in Lauenburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist die Bundesstraße 209 kurz vor der Elbbrücke vorübergehend gesperrt worden. Ein Bagger räumt die umgestürzten Bäume von der Straße. © Daniel Bockwoldt/dpa Wie die Stadt Lauenburg am Donnerstag mitteilte, wurden bei dem Hangrutsch mehrere Bäume mitgerissen. Die Sperrung solle noch mindestens bis zum Freitagabend bestehen bleiben, sagte der Leiter des Lauenburger Bauamtes, Christian Asboe. "Wir haben die Befürchtung, dass weitere Bäume umfallen", so Asboe weiter. Durch den Hangrutsch seien bisher drei Bäume umgefallen. Nun müssten noch die weiteren kritischen Bäume entfernt werden, die an dem Elbhang stehen. Lastwagen und Autos werden laut der Stadt bereits in Niedersachsen großräumig umgeleitet und müssen über die Geesthachter Elbbrücke ausweichen. Aus Niedersachsen kämen die Menschen nur noch zu Fuß oder mit dem Fahrrad über die Elbbrücke. Von Lauenburg aus in Richtung Niedersachsen hingegen kann die Brücke noch mit Autos befahren werden, wenn diese den gesperrten Part über eine Seitenstraße umfahren.

