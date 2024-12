120 statt 30 Euro! Kosten-Explosion für Anwohner-Parkausweis in Jena

Wer sein Auto auf solchen Flächen künftig abstellen will, muss dafür in Jena bald tiefer in die Tasche greifen. (Symbolbild) © Heimken/dpa

Laut eigenen Angaben der Stadt wird der Preis für einen Bewohner-Parkausweis auf 120 Euro pro Jahr steigen, bisher waren dafür gut 30 Euro fällig. Mit der neuen Gebühr von zehn Euro monatlich liege Jena noch immer am unteren Ende dessen, teilte die Stadt mit.

Mit dieser Maßnahme will die Stadt erreichen, dass die Parkraum-Nachfrage vom öffentlichen in den privaten Raum verlegt wird.

Darüber hinaus wird auch das Parken am Parkautomaten teurer. In der Jenaer Innenstadt werden ab 1. Februar drei Euro pro Stunde verlangt. Bisher kostete das Parkticket zwei Euro. In der erweiterten Innenstadt sind ab Februar 1,50 Euro pro Stunde fällig (vorher 1 Euro) und an den Automaten außerhalb des Stadtkerns 0,75 Euro (vorher 0,50 Euro).

Die Preise für das Parken mit einem Auto liegen somit erstmals über dem Preis eines Bus- oder Straßenbahntickets.