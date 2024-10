31-Jähriger stirbt in Polizeizelle: Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft

Gotha - Nach dem Tod eines 31-Jährigen in einer Polizeizelle in Gotha hat die Staatsanwaltschaft ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet.

Der junge Mann wurde am frühen Dienstagmorgen leblos in der Zelle aufgefunden. (Symbolfoto) © 123RF/albund

Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft erklärte, laufen die Untersuchungen. Neue Informationen gebe es noch nicht. Den Angaben nach müsse vor allem geklärt werden, ob die Polizisten ihren Aufsichtspflichten nachgekommen sind.

Wird ein Mensch von den Beamten in Gewahrsam genommen, muss er während des Aufenthalts in der Zelle in vorgeschriebenen Abständen kontrolliert werden.

Festzuhalten sind diese Kontrollen in einem sogenannten Gewahrsams-Buch. Hinweise auf Fremdeinwirkungen gebe es nicht, hieß es.

Der verstorbene Mann war am Montag festgenommen worden. Er soll betrunken gewesen sein und sich gegen seine Festnahme gewehrt haben, teilte die Polizei mit. Warum die Beamten den Mann mitnahmen, ist noch unbekannt.