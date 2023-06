35-Jähriger erlebt Horror-Szenario: Windböe bringt Gleitschirm zum Absturz

Der Gleitschirm-Pilot hatte Glück im Unglück. (Symbolfoto) © 123rf/danykurniawan

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte eine Windböe den Schirm am Mittwoch in einem Waldstück zwischen Kaulsdorf und Hockeroda zum Absturz gebracht. Zeugen entdeckten das in den Bäumen hängende Fluggerät.

Als die Beamten vor Ort eintrafen, fanden sie den 35-jährigen Piloten gesund und munter am Boden an. Er sei den Baum selbstständig hinabgeklettert.

Der Mann habe den Absturz als "sanfte Landung" im Baum bezeichnet. Mitglieder eines Gleitschirmvereins bargen den Schirm.