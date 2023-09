Vierfacher Olympiasieger will Landrat in Thüringen werden und nimmt es mit der AfD auf

Ilmenau - Einst fuhr André Lange (50) Sieg um Sieg im Eiskanal ein, nun möchte er auch in der Politik ganz oben auf dem Siegerpodest stehen.

Nach einer erfolgreichen Sportler-Laufbahn will Ex-Bobpilot André Lange (50) nun auch in der Politik Karriere machen. (Archivbild) © IMAGO/Gerhard König

Viermal olympisches Gold, acht WM-Titel und 45 Weltcup-Siege. André Lange ist der erfolgreichste Bobpilot aller Zeiten. Doch auch nach seiner aktiven Karriere kommt der Michael Schumacher des Wintersports nicht zur Ruhe und setzt sich weiter hohe Ziele. Im kommenden Jahr versucht der gebürtige Ilmenauer, politisch den großen Wurf zu landen.

Wie die "BILD-Zeitung" berichtet, tritt der inzwischen 50-jährige Lange als parteiloser Kandidat bei der Landrats-Wahl im Ilm-Kreis am 26. Mai 2024 an.

Neben der amtierenden Landrätin Petra Enders (57) dürfte wohl auch die AfD - die seit Sommer dieses Jahres einen Landrat im Kreis Sonneberg stellt - zur größten Konkurrenz des ehemaligen Leistungssportlers zählen.

Wie Lange gegenüber der Boulevardzeitung erklärte, fiel die Entscheidung zu Weihnachten im Kreis seiner Familie. Er möchte selbst anpacken und sei nun in einem Alter, in dem er die nötige Lebenserfahrung für dieses Amt habe, so der Thüringer.

Konkrete Pläne habe er laut eigenen Angaben auch. So will der Mann von Ex-Hochspringerin Ariane Friedrich (WM-Silber 2009 in Berlin) den Hochschulstandort Ilmenau stärken und die medizinische Versorgung sowie Mobilität im ländlichen Raum verbessern.